Певица Джамала поделилась с поклонниками своими воспоминаниями, которые коснулись ее родного временно оккупированного Крыма.

Так, в Instagram-stories 39-летняя Джамала показала фото, на котором ей 14 лет. Сделанный кадр был в Кучук-Озени — старое название села Малореченское недалеко от Алушты. Именно туда она с семьей переехала в 1989 году из Кыргызстана.

На фото Джамала предстала загоревшей в мини-юбке в горошек, яркой футболке, массивных серьгах и шлепках, а также рассказала, кем тогда работала.

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— Я работала в семейном кафе у моря в Кучук-Озени. 14 лет мне, — поделилась исполнительница.

Также она показала фото с сестрой Эвелиной и бабушкой Эдие, рассказав, что та всегда ждала, когда они приедут из Киева.

Для поклонников Джамалы не секрет, что она является крымской татаркой, а потому всегда с особым трепетом вспоминает о родном Крыме и с болью — о его оккупации.