Американская певица Билли Айлиш назвала самую тупую песню в мире. Как оказалось, это ее трек Bad Guy, которая принесла ей популярность 4 года назад.

Об этом поп-певица рассказала в эфире вечернего шоу, отвечая на вопрос о песне, от которой ей сейчас не по себе.

— Bad Guy — это самая глупая песня в мире, но она действительно хорошая. Нужно понимать, что в ней есть юмор. Она должна быть смешной, но она такой не выглядит из-за тупости, — заявила Айлиш.

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Сама певица также поразмышляла об артистах, которые недовольны своей музыкой. Такое отношение к творчеству ее расстраивает. В целом, ее творчество ей очень нравится, ведь оно меняется вместе с ней.

Звезда признается, что ей очень трудно писать песни о том, что она чувствует, из-за неразберихи с эмоциями.

— В музыке мне очень трудно сесть и написать то, что я чувствую, только с моей собственной точки зрения и моего собственного опыта. Я постоянно думаю, что это скучно, это неинтересно и это уже слышали, — объясняет звезда.

В целом певица любит привлекать к себе внимание. К примеру, недавно Айлиш показала новую татуировку на груди. Это надпись — ее фамилия. Ранее Билли заявила, что никогда не покажет эту работу тату-мастера у себя на теле.