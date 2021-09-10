Украинская группа Tvorchi представила четвертый студийный альбом Road.

Новая работа коллектива насчитывает девять треков. Первым синглом стал сингл Falling, который уже хорошо известен всем поклонникам.

— Девять треков и один сюжет, которые идеально дополнят ваше путешествие. Road — это не про жизнь от цели к цели, это наслаждение в моменте, — написали участники группы.

Пользователи уже оценили новый альбом группы Tvorchi и отметили, что он получился очень атмосферным.

Альбом — огонь! С самого утра на повторе.

Новый альбом — пожар!

Влюбилась в альбом.

Ура! Это уже классика — осень с новыми вайбом от Tvorchi!

Слушала всю ночь. Ваш альбом точно разорвет все чарты!

Делайте и в дальнейшем такие крутые вещи. Успехов вам!

Я случайно услышала вашу музыку в YouTube и была, мягко говоря, удивлена, что такую ​​музыку делают наши украинцы. Вы супер, очень крутые!

Это полный разрыв, — пишут в сети.

Вживую новый альбом музыканты представят на сольном концерте, который состоится на Киевском велотреке 17 сентября.

Ранее группа Tvorchi выпустила клип к синглу Falling, который покорил тысячи слушателей. Еще до релиза небольшой отрывок песни в TikTok набрал более 1 500 видео всего за три дня.

Клип на трек Falling переносит зрителей к закату солнца, где на воздушном шаре между облаками Tvorchi начинают свое путешествие. Ролик набрал 1,2 млн просмотров на YouTube.

Работу над видео возглавил режиссер Андрей Лагутин, ранее снявший для коллектива клип на песню Мова тіла.

Напомним, что группа Tvorchi начала свою творческую деятельность в 2017 году. Коллектив состоит из двух участников: музыкального продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста Джеффри Кенни.

В 2020 году артисты принимали участие в нацотборе международного музыкального конкурса Евровидение. Они прошли в финал, но не смогли победить.