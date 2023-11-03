Украинская актриса Стася Ровинская рассказала, общается ли со своей мамой, ведущей Снежаной Егоровой, которая поддерживает политику российского диктатора Владимира Путина.

Общается ли Ровинская с Егоровой

По словам актрисы, она простила свою мать, однако полностью вычеркнула ее из своей жизни. Стася заявила, что не видит смысла в общении с Егоровой.

— У меня уже нет обиды. Я просто не хочу общаться и иметь никаких дел. Просто не хочу. У меня нет обид, но зачем мне себя переламывать, чтобы искать какие-то пути, искать что-то хорошее, “потому что это мама”. Я не хочу этого делать. Этот человек не заслуживает внимания. Я его полностью вычеркнула, — сказала Ровинская в интервью Славе Демину.

Где сейчас находится Снежана Егорова

Стася рассказала, что сейчас Снежана Егорова вместе с тремя младшими детьми находится в Турции.

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— Иногда я даже наталкиваюсь на ее Telegram-каналы, где она какую-то такую ересь пишет. Но это дает мне даже больше понимания об этом человеке, что там немного ку-ку, потому что там Сталин — герой, Путин — герой. Иногда такое даже смешно смотреть. Мне жаль, что у меня нет нормальных отношений как с нормальным человеком. Да, конечно, мне хотелось бы как ребенку моему внутреннему, но у меня сейчас настолько фокус на собственных детях. У меня уже нет времени рефлексировать, настолько я бедная-несчастная была в детстве, — объяснила Ровинская.

Как Егорова отреагировала на полномасштабную войну в Украине

В прошлом году Ровинская рассказывала, что писала Егоровой из бомбоубежища в начале полномасштабной войны. Впрочем, никакой поддержки в ответ Стася не получила.

После этого женщины заблокировали друг друга во всех социальных сетях. По словам Ровинской, она долго не могла смириться с тем, что ее мать поддерживает войну в Украине и называет зверства в Буче фейком.

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Фото: Стася Ровинская