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Полностью вычеркнула ее из жизни: дочь Егоровой рассказала, где находится ее мать-путинистка

3 ноября 2023, 18:19
Валентина Чорна редактор ленты
Стася Ровінська, Сніжана Єгорова

Украинская актриса Стася Ровинская рассказала, общается ли со своей мамой, ведущей Снежаной Егоровой, которая поддерживает политику российского диктатора Владимира Путина.

Общается ли Ровинская с Егоровой

По словам актрисы, она простила свою мать, однако полностью вычеркнула ее из своей жизни. Стася заявила, что не видит смысла в общении с Егоровой.

— У меня уже нет обиды. Я просто не хочу общаться и иметь никаких дел. Просто не хочу. У меня нет обид, но зачем мне себя переламывать, чтобы искать какие-то пути, искать что-то хорошее, “потому что это мама”. Я не хочу этого делать. Этот человек не заслуживает внимания. Я его полностью вычеркнула, — сказала Ровинская в интервью Славе Демину.

Где сейчас находится Снежана Егорова

Стася рассказала, что сейчас Снежана Егорова вместе с тремя младшими детьми находится в Турции.

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— Иногда я даже наталкиваюсь на ее Telegram-каналы, где она какую-то такую ересь пишет. Но это дает мне даже больше понимания об этом человеке, что там немного ку-ку, потому что там Сталин — герой, Путин — герой. Иногда такое даже смешно смотреть. Мне жаль, что у меня нет нормальных отношений как с нормальным человеком. Да, конечно, мне хотелось бы как ребенку моему внутреннему, но у меня сейчас настолько фокус на собственных детях. У меня уже нет времени рефлексировать, настолько я бедная-несчастная была в детстве, — объяснила Ровинская.

Как Егорова отреагировала на полномасштабную войну в Украине

В прошлом году Ровинская рассказывала, что писала Егоровой из бомбоубежища в начале полномасштабной войны. Впрочем, никакой поддержки в ответ Стася не получила.

После этого женщины заблокировали друг друга во всех социальных сетях. По словам Ровинской, она долго не могла смириться с тем, что ее мать поддерживает войну в Украине и называет зверства в Буче фейком.

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Фото: Стася Ровинская

Источник
Слава Дьомін
Теги
Война в Украине
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