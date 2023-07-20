Из законопроекта о внедрении английского в Украине убрали скандальное упоминание об показе английских фильмов в оригинале. Это значит, что украинский дубляж никуда не денется.

Об этом заявила нардеп Евгения Кравчук. Она добавила, что решение об изменении законопроекта №9432 принял комитет Верховной Рады.

— Мы неоднократно консультировались по поводу рисков законопроекта касательно защиты украинского языка. Принято решение изъять требование об обязательном показе английских фильмов в оригинальном дубляже, – заявила Кравчук.

В обновленном виде документ попадет в сессионный зал, а дискутировать будут уже во втором чтении.

Напомним, что скандальный законопроект до изменения вызвал массу дискуссий. На это отреагировал и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, который заявил, что украинский дубляж никуда не исчезнет, ведь это противоречит законам. Креминь напомнил, что двуязычие не является конституционным, а единственный государственный язык — украинский. Впрочем, никто не запрещает использовать английский в разных сферах предоставления услуг.