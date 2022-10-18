Музыкальный продюсер и рэпер Потап презентовал новую песню, которая получила название Шлях додому. Вместе с ней артист представил и анимационный клип.

Песня начинается со слов президента Владимира Зеленского, далее Потап поет о болезненной теме для многих украинцев — о возвращении домой. Многие граждане нашей страны из-за полномасштабной войны были вынуждены покинуть свои дома.

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Между строками также считывается глубокая мысль о возвращении к истокам нашей культуры, любви к нации и к самим себе. Это не просто путь к родному дому, а поиск ДНК своего народа.

— Каждый украинец в это сложное время проживает нелегкие времена. Многие были вынуждены покинуть свой дом, свои города и даже страну. Но любовь к своим корням не исчезает никогда. Сегодня каждый из нас герой — военный, волонтер или просто активный гражданин, все прокладывают путь к тому дому, который отождествляется с мирной жизнью и счастливым бытием, — говорится в описании под композицией.

В анимационном видео изображена поездка на поезде, за окном которого мелькают украинские города — Мариуполь, Херсон, Львов, Харьков, Киев и другие.