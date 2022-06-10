Правительство создало Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине международного песенного конкурса Евровидение 2023.

Сопредседателями оргкомитета стали премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, их заместитель – министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По словам Ткаченко, Украина будет организовывать мероприятие в условиях военного положения, поэтому работу нужно начать как можно скорее.

Сейчас смотрят

– Европейцы продемонстрировали поддержку Украины, когда голосовали сердцем за наших представителей. В итоге мы в третий раз выиграли Евровидение. Благодаря группе Kalush Orchestra мы получили возможность потребовать мира украинцам. Мы будем организовывать Евровидение в условиях военного положения, поэтому нужно очень быстро приступить к работе. Мы должны провести песенный конкурс на должном уровне, — отметил Ткаченко.

Комитет будет координировать действия органов исполнительной власти, других государственных органов, предприятий, учреждений и организаций при подготовке и выполнении мероприятий, связанных с проведением конкурса.

Напомним, что группа Kalush Orchestra одержала победу в финале Евровидения 2022, который 14 мая состоялся в итальянском Турине. Коллектив набрал 631 балл и покорил европейскую публику исполнением хита Stefania.

Несмотря на полномасштабную войну, которая длится уже четвертый месяц, Евровидение 2023 планируют провести именно в Украине. Однако с городом, который будет принимать мероприятие, еще не определились.