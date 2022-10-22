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Нужно принять и полюбить себя: Alyona Alyona раскрыла секрет похудения

22 октября 2022, 12:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Alyona Alyona

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о своем похудении. Артистка заявила, что пытается найти свой дзен с едой.

Своими советами звезда поделилась в Instagram.

Артистка заявила, что немного исхудала, и ей об этом многие говорят. Свой пост звезда начала историей о самоотдаче.

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— Я либо работаю конем, либо не делаю вообще ничего. Максимально переживаю, или вообще не парюсь. Это касается и еды — либо ограничиваю себя категорично, либо есть все, что хочется, — добавила Alyona Alyona.

Певица заявила, что война забрала внушительный кусок ее здоровья.

— Стабильно худею? Нет. Я просто пытаюсь найти свой дзен с едой. Его можно найти только когда полюбишь и примешь себя. Потому что до этого только приняла себя. Для себя я “ок” любая. А с едой стремлюсь к гармонии, и устала быть передозником, — призналась звезда.

Напомним, что ранее Alyona Alyona рассказала о своем желании. Так, артистка больше всего хочет побыть наедине с самим собой, сосредоточиться на своем творчестве и дать намного больше интервью. Также звезда сделала все, чтобы возле ее близких были люди, готовые помощь в трудную минуту.

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