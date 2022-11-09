Актриса Екатерина Тышкевич призналась, что они с мужем, актером Валентином Томусяком вынуждены съехать из своего недавно купленного дома из-за финансовых проблем.

Звезда сериала Женский доктор также сообщила, что продолжит борьбу со своей болезнью за границей.

— Мы сдали наш домик в аренду. Я планирую уехать заграницу и на это нужны денежки. Работа Валика в институте никак не вывезет мою поездку, было принято решение пока уехать из своего только недавно приобретенного дома. Полномасштабная война внесла много корректив в наши планы, и в ваши тоже, я знаю, — написала Екатерина в Instagram.

Добавляет, муж пока поживет в квартире, сама она поедет туда, где тепло.

Сейчас смотрят

Напомним, в конце июня Екатерина сообщила, что уже восемь лет борется с неопределенным диагнозом. Актриса страдает от сильных головных болей.

Лишь в октября Тышкевич узнала свой диагноз — соматоморфная головная боль, вызванная функциональным обломком мозга. Артистке поставили его в Украине, однако сейчас, по всей видимости, она продолжит лечение в другой стране.

Фото: Екатерина Тышкевич