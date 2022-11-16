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Нужна только родителям: Гросу подогрела слухи вокруг расставания с актером из РФ

16 ноября 2022, 16:39
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Аліна Гросу
Источник: Алина Гросу

Певица Алина Гросу вновь намекнула на расставание с российским актером Романом Полянским.

В Instagram артистка обнародовала фото с родителями, отметив, что когда они с тобой в такое время — бесценно. Напомним, недавно Гросу сделали операцию.

— Это мгновение объятий вмиг исцеляет сердца… В самую счастливую эту желанную минуту, не напрасно я живу свою жизнь, — написала под снимком артистка.

Подписчики поддержали Алину, отметив, что родители самые важные люди в жизни каждого.

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  • Это точно. Мужчины приходящие и уходящие, а родители навсегда.
  • Как хорошо, когда родители рядом.
  • Это правда! Я тоже когда-то убедилась, что нужна только родителям. Они рядом в самые страшные времена.
  • Семья это святое и самое ценное, что есть в жизни. — Пишут пользователи сети.

Отметим, что Романа Полянского уже давно не наблюдается в жизни Алины Гросу, по крайней мере — в социальных сетях. До начала полномасштабной войны российский актер часто присутствовал в Instagram певицы.

Кроме того, Полянский засветился в РФ на премьере фильма режиссера-путиниста.

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