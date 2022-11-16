Певица Алина Гросу вновь намекнула на расставание с российским актером Романом Полянским.

В Instagram артистка обнародовала фото с родителями, отметив, что когда они с тобой в такое время — бесценно. Напомним, недавно Гросу сделали операцию.

— Это мгновение объятий вмиг исцеляет сердца… В самую счастливую эту желанную минуту, не напрасно я живу свою жизнь, — написала под снимком артистка.

Подписчики поддержали Алину, отметив, что родители самые важные люди в жизни каждого.

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Это точно. Мужчины приходящие и уходящие, а родители навсегда.

Как хорошо, когда родители рядом.

Это правда! Я тоже когда-то убедилась, что нужна только родителям. Они рядом в самые страшные времена.

Семья это святое и самое ценное, что есть в жизни. — Пишут пользователи сети.

Отметим, что Романа Полянского уже давно не наблюдается в жизни Алины Гросу, по крайней мере — в социальных сетях. До начала полномасштабной войны российский актер часто присутствовал в Instagram певицы.

Кроме того, Полянский засветился в РФ на премьере фильма режиссера-путиниста.