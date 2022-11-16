Певица Алина Гросу вновь намекнула на расставание с российским актером Романом Полянским.
В Instagram артистка обнародовала фото с родителями, отметив, что когда они с тобой в такое время — бесценно. Напомним, недавно Гросу сделали операцию.
— Это мгновение объятий вмиг исцеляет сердца… В самую счастливую эту желанную минуту, не напрасно я живу свою жизнь, — написала под снимком артистка.
Подписчики поддержали Алину, отметив, что родители самые важные люди в жизни каждого.
- Это точно. Мужчины приходящие и уходящие, а родители навсегда.
- Как хорошо, когда родители рядом.
- Это правда! Я тоже когда-то убедилась, что нужна только родителям. Они рядом в самые страшные времена.
- Семья это святое и самое ценное, что есть в жизни. — Пишут пользователи сети.
Отметим, что Романа Полянского уже давно не наблюдается в жизни Алины Гросу, по крайней мере — в социальных сетях. До начала полномасштабной войны российский актер часто присутствовал в Instagram певицы.
Кроме того, Полянский засветился в РФ на премьере фильма режиссера-путиниста.