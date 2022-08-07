Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, почему во время полномасштабной войны российский контент до сих пор занимает определенные позиции в Украине.

По словам политика, дерусификация в украинской культуре происходит.

— В наших театрах, заведениях культуры, исполнение того же самого Чайковского остановлено на сегодня. И это решение самих театров, поскольку в их деятельность мы не можем вмешиваться. Если речь идет о книгах, то никакого импорта российской продукции нет, это произошло де-факто, — отметил Александр Ткаченко.

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Также он добавил, что последние пять месяцев в Украине нет гастролирующих российских артистов.

— Когда мы говорим о Spotify и о других возможностях, где люди могут скачивать российскую музыку, то это существует. Думаю, что это наибольший источник русскоязычного продукта на территории Украины. По этому поводу мы обратились к больших технологическим гигантам, я рад, что некоторые из них ответили, такие как Netflix, — подчеркнул политик.

Министр прокомментировал и то, что на некоторых платформах транслируется сериал Сваты, главный герой из которого поддерживает войну в Украине.

— Именно поэтому нужен закон о медиа и унормированная система, каким образом обозначаются черные списки для артистов, и к кому они относятся. Как только это будет сделано, тогда появятся законные основания продолжать работу относительно актеров. Сейчас у меня нет законных оснований что-то делать, — подытожил Ткаченко.