Не все звезды шоу-бизнеса начали свою карьеру со сцены или телевидения. Многие из них были успешными спортсменами, однако потом выбрали другой путь.

Например, телеведущая Леся Никитюк — мастер спорта по плаванью, а певица Санта Димопулос — мастер спорта по спортивным бальным танцам.

Среди зарубежных селебрити тоже немало тех, кто предпочел шоу-бизнес. Сложно представить Джейсона Стэйтема в составе сборной Великобритании по прыжкам в воду или Тилля Линдеманна в составе сборной Германии по плаванию, поскольку мы привыкли видеть их в другой сфере деятельности.

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Факты ICTV решили составить подборку спортсменов, которые сделали карьеру в шоу-бизнесе.

Леся Никитюк

Сейчас она — успешная телеведущая, которая ранее подавала большие надежды в плавании. Леся с детства посещала тренировки и даже стала мастером спорта.

Когда-то Никитюк рассказывала, что во время заплыва на соревновании сломала палец. Спорт оставила, поскольку поняла — хочет развиваться в творчестве.

Джейсон Стэйтем

Тот, кого мы привыкли видеть в культовых зарубежных фильмах, мог вовсе не построить такую успешную актерскую карьеру.

До кино Джейсон был профессиональным спортсменом и даже выступал за сборную Великобритании по прыжкам в воду на протяжении 12 лет.

Потап

Мало кто знает, но музыкальный продюсер и исполнитель Потап — мастер спорта по водному поло и даже был капитаном Динамо. После школы он поступил в Киевский университет физического воспитания, однако все-таки предпочел музыку.

Когда-то артист рассказывал, что ему предлагали играть за Испанию, однако украинские тренеры видели его в стартовом составе Динамо.

Тилль Линдеманн

Фронтмен всемирно известной рок-группы Rammstein занимался плаваньем и входил в состав сборной Германии на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров.

Когда-то Тилль получил травму живота, после чего решил оставить спортивную карьеру.

Санта Димопулос

Артистка имеет звание мастера спорта по спортивным бальным танцам, поскольку с детства ими занималась. Также у Санты есть титул чемпиона мира по бодибилдингу и фитнесу.

Мэттью Перри

Звезда сериала Друзья тренировался по 10 часов в день. Он занимался большим теннисом. В детстве актер занимал призовые места, однако большим спортсменом не стал.

Иван Дорн

Певец занимался многими видами спорта, и у него определенно были успехи. Так, он мастер спорта по парусному спорту, кандидат в мастера спорта по бальным танцам, а также имеет второй разряд по плаванию и третий взрослый по легкой атлетике.

Когда-то Дорн рассказывал, что к парусному спорту любовь ему привил отчим.

Конечно, не все звезды до успеха в шоу-бизнесе были популярны в другой отрасли. Однако у каждого есть прошлое и сферы, в которых они могли бы развиваться, если бы не стали артистами.