Утром 23 января Россия нанесла ракетный удар по Украине. Есть разрушения цивильной инфраструктуры в Киеве и Харькове — подобные события активно обсуждают в сети и знаменитости, которые призывают мир нам помочь.

Реакция звезд на ракетный обстрел 23 января

Ведущий Андрей Бедняков заговорил о семьях пилотов ракетоносцев ТУ и МИГов.

— Как же хочется, чтобы родственники всех пилотов ТУ и МИГов как можно скорее надели черные платья и купили гвоздики, — выразил надежду шоумен.

Блогер Алина Шаманская показала разрушения стадиона Локомотив в Киеве — звезда отметила, что туда возила своего сына на его первые тренировки по футболу.

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Актриса Ольга Сумская показала не только разрушения в Киеве, но и в Харькове после ракетного обстрела. Ракета буквально уничтожила многоэтажное здание.

— Полностью уничтожен подъезд многоэтажного здания в Харькове, — подписала ролик Ольга.

Напомним, что днем ранее звезды поздравляли украинцев с Днем Соборности. Наши знаменитости желали нам всем держаться вместе и победы над врагом. Многие показали свои традиционные украинские наряды, а другие показали красоты нашей страны.