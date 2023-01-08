Актер Тарас Цымбалюк ответил на вопрос, что для него значит любовь и верит ли он в вечность этого чувства.

Так, звезда сериала Поймать Кайдаша решил пообщаться с подписчиками, устроив рубрику Вопрос-ответ. Кто-то из фолловеров попросил у него описать значение любви. Ни для кого не секрет, что актер сейчас влюблен — после развода он начал строить отношения с ресторатором и дизайнером Светланой Готочкиной.

— Когда ты хочешь дышать с ней одним воздухом. Когда ты, не умея готовить, встаешь и готовишь ей завтрак. Когда ты чувствуешь, что тебе чего-то не хватает. Оказывается, ты просто не прикасался к ней больше минуты… Когда смеетесь часами с каких-то глупостей, и они только ваши… Когда постоянно ее хочешь. Когда ты просто смотришь на нее, и твои губы автоматически складываются в улыбку, — сказал Тарас.

Также Цымбалюк подчеркнул, что верит в вечную любовь, отметив, что 90% успеха закладываются в первые месяцы общения. Говорит, сразу нужно оценить, что для вас может быть ключевым, и наладить обсуждения.

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— Не стоит стесняться задавать важные вопросы, просто будьте собой в становлении этих отношений… Конечно, дальше корабль, скорее всего, будет раскачиваться, но фундамент уже заложен — есть крепкие киты, на которых эти отношения построились и их реально будет оберегать, — сказал Тарас.