Президент Украины Владимир Зеленский опубликует сборник своих военных речей. Это будет некий боевой клич, призывающий мир высказываться и бороться за свободу.

Послание из Украины будет включать в себя 16 речей, лично отобранных Зеленским. Они расскажут о пути Украины с 2019 года, а также помогут читателям понять украинцев — наши стремления, принципы и ценности.

В книгу также войдет новое предисловие, в котором Зеленский размышляет о том, что он узнал о себе и Украине с начала конфликта с Россией.

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Все доходы от книги, проданной в Великобритании, будут переданы в фонд United24.

— Поддержка Украины — это не тренд, мем или вирусный вызов. Если вы хотите понять, откуда мы, чего хотим и куда идем, вам нужно больше узнать о том, кто мы. Эта книга поможет вам сделать именно это, — отметил Владимир Зеленский.

Сборник будет издан Hutchinson Heinemann из Penguin Random House в Великобритании, а также в других странах, включая США, Германию, Испанию и Португалию.

— За последние семь месяцев выступления президента Зеленского стали объединяющим лозунгом для всех, кому небезразлично будущее демократии. Это честь всей жизни — помочь ему поделиться своим посланием с миром, — сказал редакционный директор Hutchinson Heineman Роуэн Борхерс.