Советская и российская актриса Елена Проклова вышла на связь после госпитализации. По словам артистки, ее жизнь в безопасности и ей ничего не угрожает.

Проклова сказала, что надеется поправиться и полностью восстановиться к концу февраля. Также 68-летняя артистка отметила, что у нее наилучший вариант инсульта, который может быть, поскольку не повреждены двигательные или умственные функции. Об этом сообщают росСМИ.

— У меня поврежден мозжечок — вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону. Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии, — сказала Проклова.

10 января стало известно, что Елену Проклову госпитализировали в Москве с инсультом. Актрису доставили в медицинское учреждение с сильным головокружением и повышенным давлением.

Изначально артистка находилась в реанимации, ее состояние оценивали как средней тяжести.

Елена Проклова — известная советская актриса. Впервые в кино она дебютировала в фильме Звонят, откройте дверь. Всесоюзную известность актриса получила после выхода в 1975 году картины Единственная… .

Елена трижды была замужем, у нее двое детей — дочери Алина и Полина, и одна внучка. Самый длительный брак Прокловой длился 30 лет с бизнесменом Андреем Тришиным.