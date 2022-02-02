Американскую актрису и телеведущую Вупи Голдберг отстранили от участия в ток-шоу The View из-за ее высказывания о Холокосте.

Президент телеканала ABC News Ким Годвин отметил, что устранение временное и нацелено на то, чтобы телеведущая подумала о последствиях своих комментариев. Он добавил, что позиция Голдберг не соответствует политике их компании.

– Я устраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неправильные и оскорбительные комментарии. Хотя Вупи извинилась, я попросил ее подумать над последствиями ее комментариев. Вся организация ABC News солидарна с нашими еврейскими коллегами, друзьями, семьей и общинами, – заявил Ким Годвин.

Президент телеканала также выразил разочарование, что инцидент с актрисой произошел незадолго после того, как он похвалил команду за “доброту, прозрачность, понимание, дисциплину и уважение к людям”.

Напомним, что 31 января в шоу The View на телеканале ABC Вупи Голдберг попала в скандал, сказав, что Холокост не связан с расой.

Это произошло во время обсуждения решения Совета по образованию штата Теннесси об изъятии из школьной программы графического романа Маус, рассказывающего об ужасах Холокоста.

По словам телеведущей, Холокост – это жестокость человека по отношению к другому человеку. После резкой реакции мира на Вупи Голдберг, ей пришлось извиниться за свои слова.