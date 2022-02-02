Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Персони

Несмотря на извинения: Вупи Голдберг отстранили от участия в шоу из-за слов о Холокосте

2 февраля 2022, 12:17
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Вупи Голдберг
Источник: Depositphotos

Американскую актрису и телеведущую Вупи Голдберг отстранили от участия в ток-шоу The View из-за ее высказывания о Холокосте.

Президент телеканала ABC News Ким Годвин отметил, что устранение временное и нацелено на то, чтобы телеведущая подумала о последствиях своих комментариев. Он добавил, что позиция Голдберг не соответствует политике их компании.

– Я устраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неправильные и оскорбительные комментарии. Хотя Вупи извинилась, я попросил ее подумать над последствиями ее комментариев. Вся организация ABC News солидарна с нашими еврейскими коллегами, друзьями, семьей и общинами, – заявил Ким Годвин.

Президент телеканала также выразил разочарование, что инцидент с актрисой произошел незадолго после того, как он похвалил команду за “доброту, прозрачность, понимание, дисциплину и уважение к людям”.

Напомним, что 31 января в шоу The View на телеканале ABC Вупи Голдберг попала в скандал, сказав, что Холокост не связан с расой.

Это произошло во время обсуждения решения Совета по образованию штата Теннесси об изъятии из школьной программы графического романа Маус, рассказывающего об ужасах Холокоста.

По словам телеведущей, Холокост – это жестокость человека по отношению к другому человеку. После резкой реакции мира на Вупи Голдберг, ей пришлось извиниться за свои слова.

Читайте также:
Несмотря на извинения: Вупи Голдберг отстранили от участия в шоу из-за слов о ХолокостеВупи Голдберг заразилась коронавирусом – актриса в группе риска

Источник
The Hollywood Reporter
Теги
Холокост
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь