В России продолжают распространять информацию о якобы приезде голливудского актера Джонни Деппа в страну-агрессора.

Представители российской группы Яморе, которые ранее заявили, что звезда запишет с ними трек, раскрыли дату его визита.

— На прошлой неделе был видеозвонок с командой Джонни Деппа. Дата, когда планируется приезд, – 10 ноября, запись трека – 12 ноября и в следующие выходные, — заявили в коллективе.

С какой целью росСМИ распространяют эту информацию — неизвестно, ведь ранее у Джонни Деппа открестились от поездки в РФ. Директор его кинокомпании Стивен Дойтерс заявил, что никаких визитов в страну-агрессора не будет.

Более того, ранее также была информация о том, что Джонни Депп обратился к россиянам перед премьерой фильма Жанна Дюбарри с его участием. Однако видео было снято не для них, а для глобального релиза ленты.