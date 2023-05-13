Украинская певица Руслана появилась в финале Евровидения 2023. Артистку показали в ролике, который был снят в Киеве.

Видео, в котором приняла участие первая победительница Евровидения от Украины, символически объединяет Киев и Ливерпуль.

Выступление Русланы отражало нынешнюю тему песенного конкурса — Объединенные музыкой.

Напомним, что в сети активно обсуждали вопрос участия Русланы в Евровидении 2023.

Еще 30 апреля креативный директор нынешнего конкурса Герман Ненов заявил, что Руслана выступит на Евровидении 2023 с особой миссией.

Впоследствии менеджер певицы Яна Прядко опровергла это заявление. Как оказалось, выступление Русланы на Евровидении так и не запланировали.

В финале конкурса вживую приняли участие Тина Кароль, Джамала, Верка Сердючка, группы Go-A и Kalush Orchestra.

Отметим, что в 2004 году Руслана одержала победу в музыкальном конкурсе, исполнив песню Wild Dances. Тогда артистка получила 280 баллов.