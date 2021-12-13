Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов 79-й премии Золотой глобус.

Голливудская ассоциация иностранной прессы ранее подверглась сильной критике. Претензий им выкатили целый список. Началось с того, что в организации примерно 100 человек, среди которых нет ни одного чернокожего. Также обвинения касались дорогих подарков, которые могут получать члены ассоциации, а это, мол, может повлиять на конечный результат. Различные киностудии и критики призвали бойкотировать премию, пока она не исправится.

В итоге, все дошло до того, что NBC отменила телетрансляцию 2022 года.

Такой всплеск негатива всколыхнул Голливудскую ассоциацию иностранной прессы. Они расширили свои ряды, обновили устав, запретили подарки, ограничили оплачиваемые поездки.

Пока в ассоциации рассчитывают провести премию в формате, который мы видели ранее. Однако без обновлений не обойдется. Традиционно лауреатов будут объявлять другие знаменитости.

Кстати, объявлял номинантов на премию Золотой глобус 2022 популярный исполнитель Снуп Дог.

Список номинантов премии Золотой глобус 2022:

Лучшая режиссура:

Джейн Кэмпион — Власть пса;

Мэгги Джилленхолл — Потерянная дочь;

Дени Вильнев — Дюна;

Кенет Брана — Белфаст;

Стивен Спилберг — Вестсайдская история.

Номинанты на лучшую роль в драматическом сериале:

Брайан Кокс — Наследники;

Ли Джон Джэ — Игра в кальмара;

Билли Портер — Поза;

Джереми Стронг — Наследники;

Омар Си — Люпен.

Лучший актер (мюзикл/комедия):

Леонардо ДиКаприо — Не смотри наверх;

Питер Динклэйдж — Сирано;

Эндрю Гарфилд — Тик-тик, Бум!;

Купер Хоффман — Лакричная Пицца;

Энтони Рамос — На высоте мечты.

Лучшая актриса (мюзикл/комедия)

Алана Хаим — Лакричная пицца;

Дженнифер Лоуренс — Не смотри наверх;

Эмма Стоун — Круэлла;

Рэйчел Зеглер — Вестсайдская история;

Марион Котийяр — Аннетт.

Лучший драматический сериал:

Люпен;

Утреннее шоу;

Поза;

Игра в кальмара;

Наследники.

Лучшая музыка к фильму

Французский вестник;

Энканто;

Власть пса;

Параллельные матери;

Дюна.

Лучший фильм (мюзикл/комедия):

Сирано;

Не смотри наверх;

Лакричная пицца;

Тик-тик, бум!;

Вестсайдская история.

Лучший иностранный фильм:

Купе №6;

Сядь за руль моей машины;

Рука бога;

Герой;

Параллельные матери.

Лучший сценарий:

ПТА — Лакричная пицца;

Кеннет Брана — Белфаст;

Джейн Кэмпион — Власть пса;

Aдам МакКей — Не смотри наверх;

Аарон Соркин — Быть Рикардо.

Лучший сериал (мюзикл/комедия):