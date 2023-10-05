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Более $300 тыс.: лауреат Нобелевской премии Ференц Крауш отдаст призовые украинцам

5 октября 2023, 12:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ференц Крауш
Источник: Getty Images

Лауреат Нобелевской премии по физике — исследователь венгерского происхождения Ференц Крауш отдаст свои призовые деньги на благотворительность. Более $300 тыс. пойдет на помощь украинцам.

Нобелевская премия этого года составляет 11 млн шведских крон ($995 тыс.). Ее разделили на троих победителей, а потому каждому досталась равная часть.

Для Ференца стало огромным сюрпризом получить премию для самых выдающихся ученых, и он поблагодарил своих первых двух коллег за эту честь, и за то, что разделили с ним выигрыш. Ученый отметил, что направил финансовую часть выигранной им премии на благотворительность в пользу украинцев. Об этом пишет Portfolio.

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Крауш решил поддержать проекты местных сообществ на территории Украины. Они помогают осуществлять деятельность, которая удовлетворяет насущные потребности граждан нашей страны.

3 октября Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике. Ученые Пьер Агостини, Ференцо Крауз и Анни Льюнье получили премию “за экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в материи”.

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Нобелівські лауреати Підтримка України
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