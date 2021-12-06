Участники южнокорейской группы BTS зарегистрировались в социальной сети Instagram.

Меньше чем за сутки на страницы музыкантов подписалось более 12 млн пользователей, хотя артисты успели опубликовать лишь несколько фото.

BTS members now have Instagram accounts. ???? pic.twitter.com/romVLuzC0s — BTS Charts (@btschartdata) December 6, 2021

Сначала не все пользователи сети поверили в подлинность профилей из-за странных никнеймов музыкантов. Очевидно, псевдонимы, которые могли бы использовать участники BTS, уже заняты фан-страницами.

Почему они выглядят как фан-страницы?

У BTS никнеймы как в обычных фан-страниц. Это точно не мем, мы не спим?

Они, вероятно, фейковые. Не похожи на реальные.

Я настолько сильно выпала из жизни, что BTS уже дошли до личных аккаунтов в Instagram? — пишут в сети.

Рядом с названием каждого аккаунта в Instagram есть синяя галочка, которая означает, что профиль подтвержден.

За несколько часов до появления аккаунтов стало известно, что участники BTS берут музыкальную паузу. По словам менеджмента, ребятам нужен отдых, чтобы перезагрузиться и вдохновиться на новые успехи.

В декабре группа завершает запланированные выступления и уходит в бессрочный отпуск. Поклонники встревожены, чтобы это не означало конец существования популярного коллектива.

Недавно группа BTS записала клип в штаб-квартире ООН. Ролик на песню Permission to Dance набрал более 45 млн просмотров на YouTube и побил рекорд на официальном канале организации.

По количеству просмотров клип обошел видео с обращениями Эммы Уотсон и Леонардо ДиКаприо.