Помощник режиссера фильма Ржавчина Дэйв Холлс подтвердил слова Алека Болдуина о том, что он не нажимал на курок пистолета, из которого застрелил оператора украинского происхождения Галину Хатчинс. Об этом заявила адвокат Холлса, раскрыв подробности того злополучного дня.

— Он сказал мне с самого первого дня, когда я встретила его, что Алек не нажал на курок. Его палец никогда не касался спускового крючка, — заявила адвокат Холлса Лиза Торрако во время телевизионного шоу Доброе утро, Америка.

Лиза добавила, что ее клиент считает эту ужасную ситуацию чистой случайностью, а также осечкой.

В начале декабря Алек Болдуин дал интервью американскому телеканалу ABC, где заявил, что не нажимал на спусковой курок револьвера. Актер также не знает, как боевой патрон попал на съемочную площадку — его кто-то подложил.

Напомним, в ноябре на съемочной площадке фильма Ржавчина получила ранение Галина Хатчинс. Ее на вертолете доставили в больницу в городе Альбукерке, но там она умерла.

Против Алека Болдуина и съемочной группы фильма подали судебный иск. Известно, что съемки картины были приостановлены на время расследования. Актер признался, что работает со следствием и помогает семье погибшей.