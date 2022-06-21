Звезда американского шоу X Factor Том Манн заявил, что его невеста умерла в день их свадьбы. У него остался восьмимесячный сын, ради которого он пообещал не падать духом.

О трагедии участник группы Stereo Kicks рассказал в Instagram.

Причина смерти возлюбленной неизвестна — Даниєлла не имели проблем со здоровьем. Пара недавно вернулась из отпуска, после чего решили узаконить свои отношения.

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— Не могу поверить, что пишу эти слова, но моя дорогая Дэни — мой лучший друг, мое все и даже больше, любовь всей моей жизни — скончалась рано утром в субботу, 18 июня. То, что должно было стать самым счастливым днем ​​в нашей жизни, закончилось необратимым горем, — заявил Том.

Музыкант добавил, что они так и не смогли прийти к алтарю, озвучить клятвы и станцевать первый танец.

— Я буду носить это кольцо в знак моей безусловной любви к тебе. Я совершенно разбит, пытаясь справиться с этим, и не знаю, куда идти дальше. Но нужно использовать всю силу, которую я могу собрать для нашего маленького мальчика, и сделаю все, чтобы воспитать Боуи именно так, как мы всегда хотели, — заявил музыкант.

Известно, что пара встречалась с 2015 года, и уже в 2019 году объявили о помолвке.

Последняя публикация в Instagram девушки — фото из отпуска пары на Сардинии.