В возрасте 93 лет умерла модель Мэри Куант, которая стала создателем мини-юбок. Об этом сообщила ее семья. Близкие Мэри заявили, что она ушла в окружении близких, в своем доме в Великобритании.

Она была одной из самых влиятельных фигур в индустрии моды 1960-х годов. Ее труды сделали моду доступной для широких масс — мини-юбки после показов в 60-ых начали использовать повсеместно. Мэри также была одной из первых, кто начал использовать синтетическую ткань в одежде.

На смерть Куант отреагировала и бывший главный редактор британского Vogue Александра Шульман.

— Умерла дама Мэри Куант. Лидер не только в моде, но и в женском предпринимательстве — провидица, которая была гораздо больше, чем просто отличная стрижка, — заявила Александра.

RIP Dame Mary Quant. A leader of fashion but also in female entrepreneurship- a visionary who was much more than a great haircut — Alexandra Shulman (@AShulman2) April 13, 2023

Мэри была дочерью двух валлийских учителей, но родилась в Лондоне в 1930 году. Уже через 20 лет она получила диплом по художественному образованию — в колледже она встретила своего мужа, с которым они основали бренд Bazaar. Они прожили вместе до его смерти в 1990 году — у пары был общий сын Орландо, который родился в 1970 году.

Недавно наш мир покинула еще одна звезда прошлого столетия — 10 апреля умер гитарист ABBA Лассе Велландер. Ему было 70 лет. Причиной смерти стал рак, и он ушел в другой мир в окружении своих родных и близких.