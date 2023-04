В возрасте 93 лет умерла модель Мэри Куант, которая стала создателем мини-юбок. Об этом сообщила ее семья. Близкие Мэри заявили, что она ушла в окружении близких, в своем доме в Великобритании.

Она была одной из самых влиятельных фигур в индустрии моды 1960-х годов. Ее труды сделали моду доступной для широких масс — мини-юбки после показов в 60-ых начали использовать повсеместно. Мэри также была одной из первых, кто начал использовать синтетическую ткань в одежде.

На смерть Куант отреагировала и бывший главный редактор британского Vogue Александра Шульман.

RIP Dame Mary Quant. A leader of fashion but also in female entrepreneurship- a visionary who was much more than a great haircut

— Alexandra Shulman (@AShulman2) April 13, 2023