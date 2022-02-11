Российская актриса Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет. Звезда долгое время болела, но публично не рассказывала о проблемах со здоровьем.

Трагическую новость сообщила ее подруга и журналистка Екатерина Гордеева на личной странице Facebook.

— Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности, — написала Катерина.

Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. В 2004-м она окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС), где училась у Александра Збруева.

Актриса стала известна благодаря ролям в фильмах Стиляги, Географ глобус пропил, Одесса, сериалам Оттепель, Оптимисты, Садовое кольцо, Романовы, Адаптация и другим.

Евгения Брик была замужем за режиссером Валерием Тодоровским. Они вместе воспитывали дочь Зою.

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