Умерла народная артистка СССР Вера Васильева. Ей было 97 лет.

Новость о кончине актрисы сообщил театр, в котором она служила. Причина смерти неизвестна.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1945 году дебютировала в кино Близнецы, а уже через два года сыграла свою первую большую роль.

Фильмография Васильевой насчитывает более 40 картин, среди которых такие, как Свадьба с приданым, Звезда экрана, Несовершеннолетние, Карнавал, Люди моей долины и другие.

Кроме того, Васильева много играла в театре, и делала это почти до последнего. Она также является автором трех книг-мемуаров.

Муж у Веры был один — актер Владимир Ушаков. В браке с ним она прожила 55 лет. Детей у них не было.