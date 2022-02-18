Умер советский и российский актер Геннадий Юхтин. Артисту было 89 лет.

Печальную новость утром, 18 февраля, сообщили представители Союза кинематографистов России. Актеру через полтора месяца, 30 марта, исполнилось бы 90 лет.

В последнее время актер часто болел и несколько раз оказывался на больничной койке. Так, в конце января Юхтину стало плохо и близкие настояли на том, чтобы его госпитализировали. Медицинские работники диагностировали у звезды фильма Весна на Заречной улице коронавирус.

Как сообщают росСМИ, после того, как Геннадий почувствовал себя лучше — отпросился домой, однако это было ошибкой. Через несколько дней артиста снова госпитализировали, после чего его не стало.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года. В 10 лет он остался без родителей, поэтому попал в детский дом. Там одна из воспитательниц приобщила своих воспитанников к художественной самодеятельности. Тогда будущий актер всерьез и увлекся театральной деятельностью.

Среди работ, по которым актер стал наиболее известен и запомнился телезрителям — Чужая родня (1955), Дело Румянцева (1955), Весна на Заречной улице (1956), Баллада о солдате (1959), Акваланги на дне (1966), Неуловимые мстители (1966), Братья Карамазовы (1969), О друзьях-товарищах (1970) и другие.