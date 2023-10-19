Американский актер итальянского происхождения Берт Янг умер. Ему было 83 года.

Из жизни звезда фильмов франшизы Рокки ушел 8 октября в Лос-Анджелесе. Об этом рассказала его дочь Энн Мореа. Причина смерти неизвестна.

Берт Янг снялся в более чем 160 фильмах и на телевидении. Он часто играл босса мафии, уличного детектива или потрепанного рабочего.

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Несмотря на то, что актер был морским пехотинцем и профессиональным боксером, один из преподавателей актерского мастерства называл его библиотекой эмоций.

Первые роли Берт сыграл в таких фильмах, как Банда, не умевшая стрелять, По ту сторону 110-й улицы и Китайский квартал. После он одержал роль в ленте Рокки, где сыграл персонажа Поли Пеннино. Эта роль принесла ему номинацию на премию Оскар.

Коллега Янга по фильму Рокки — актер Сильвестр Сталлоне – уже отреагировал на его смерть. Он отметил, что Берт был его другом и невероятным человеком, которого ему будет не хватать.

Последнюю свою роль Берт Янг сыграл в 2019 году.