Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Умер звезда фильмов Рокки Берт Янг

19 октября 2023, 11:19
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Берт Янг
Источник: Getty Images

Американский актер итальянского происхождения Берт Янг умер. Ему было 83 года.

Из жизни звезда фильмов франшизы Рокки ушел 8 октября в Лос-Анджелесе. Об этом рассказала его дочь Энн Мореа. Причина смерти неизвестна.

Берт Янг снялся в более чем 160 фильмах и на телевидении. Он часто играл босса мафии, уличного детектива или потрепанного рабочего.

Сейчас смотрят

Несмотря на то, что актер был морским пехотинцем и профессиональным боксером, один из преподавателей актерского мастерства называл его библиотекой эмоций.

Первые роли Берт сыграл в таких фильмах, как Банда, не умевшая стрелять, По ту сторону 110-й улицы и Китайский квартал. После он одержал роль в ленте Рокки, где сыграл персонажа Поли Пеннино. Эта роль принесла ему номинацию на премию Оскар.

Коллега Янга по фильму Рокки — актер Сильвестр Сталлоне – уже отреагировал на его смерть. Он отметил, что Берт был его другом и невероятным человеком, которого ему будет не хватать.

Последнюю свою роль Берт Янг сыграл в 2019 году.

Читайте также:
Сергій СивохоСергей Сивохо умер на 55-м году жизни

Источник
NYT
Теги
Актор Смерть
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь