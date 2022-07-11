Народный артист Украины Юрий Мажуга умер. Актеру был 91 год.

О смерти Юрия сообщили в Киевском национальном университете имени Карпенко-Карого, где он работал преподавателем.

— 70 лет своей жизни актер отдал театральной сцене родного театра и почти 60 – педагогической деятельности. С 1979 по 2015 год был художественным руководителем обучающих групп, а в последние годы своей жизни преподавал мастерство актера, — говорится в Facebook университета.

О смерти актера также сообщили в театре им. Леси Украинки.

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— Трагическое известие. Сегодня ушел из жизни Юрий Николаевич Мажуга… Почти 70 лет своей жизни актер отдал театру им. Леси Украинки, где сыграл более 90 ярких, незабываемых ролей в большинстве своем легендарных для Киева спектаклях… Верим, актеры не умирают, они продолжают жить в стенах родного театра, сердцах зрителей и в памяти коллег и учеников, — сообщили в Facebook театра.

В 1953 году Мажуга дебютировал в кино. Он сыграл зоотехника Василия Мороза в фильме Когда поют соловьи. За всю карьеру успел сняться в более чем 50 лентах, среди которых — Козаки идут, Полоска нескошенных диких цветов, Странная женщина, Штормовое предупреждение и многие другие.