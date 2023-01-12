Умер легендарный британский гитарист-виртуоз Джефф Бек. Ему было 78 лет.

Музыкант ушел из жизни 10 января. Причина смерти — бактериальный менингит. Об этом стало известно из его странице в Instagram.

— От имени семьи с глубочайшей скорбью мы сообщаем о смерти Джеффа Бека. Неожиданно заболев бактериальным менингитом, он мирно скончался, это произошло 10 января, — говорится в сообщении.

Реакция звезд на смерть Джеффа Бека

На смерть гитариста уже отреагировали коллеги, выразив свои сожаления в комментариях.

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Джефф, ты был лучшим, мой друг. Спасибо тебе за все. Покойся с миром, — написал британский певец и автор песен Род Стюарт.

Так грустно, — написал клавишник-виртуоз Джордан Рудесс.

Мы потеряли героя, — написал бас-гитарист Никки Сикс.

Спасибо за все. Ты меня так вдохновил! Так грустно терять еще одного великого, — написал участник британской поп-рок-группы McFly Дэнни Джонс.

Маэстро. Мои соболезнования родным и близким, — написал испанский актер Алекс Гонсалес.

Краткая биография Джеффа Бека

Джефф Бек семикратный обладатель Грэмми. В начале своей карьеры он играл в рок-группе The Yardbirds. В 1967 году организовал собственный коллектив The Jeff Beck Group. После выступал сольно, а также сотрудничал с другими исполнителями в качестве приглашенного музыканта.

Творчество Бека оказало огромное влияние на такие стили рок-музыки, как блюз-рок, хард-рок, фьюжн и другие.

Он также принимал участие в записи первого альбома Джона Бон Джови — в 1990 году.

На счету у Бека более 10 студийных альбомов.