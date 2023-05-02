Российский модельер Валентин Юдашкин умер. Ему было 59 лет.

Последние годы своей жизни Юдашкин боролся с онкологией — с 2016 года. Вероятно, причиной кончины стала именно она, однако официальной пока что неизвестно. О смерти модельера сообщают росСМИ.

Несмотря на тяжелый недуг, модельер работал до последнего, хоть в последние годы и не был слишком активен.

Стоит отметить и тот факт, что в марте 2022 года Юдашкин хотел принимать участие в Неделе моды в Париже в формате онлайн, однако организаторы исключили его из программы, поскольку он не выступил против полномасштабной войны в Украине.

Также в 2008 году Юдашкин был одним из главных дизайнеров парадной униформы российской армии.

У модельера остались жена Марина, дочь Галина и трое внуков — Анатолий, Аркадий и Агата.

Фото: Валентин Юдашкин