Умер актер театра и кино Георгий Морозюк

19 ноября ушел из жизни артист украинского театра и кино Георгий Морозюк.

77-летний актер скончался от коронавирусной болезни в реанимации в центральной городской больнице Ровно. В клинике он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи боролись за жизнь пациента до последнего.

О смерти народного артиста Украины сообщили на сайте Ровенского областного академического музыкально драматичного театра.

– У нас потеря. Дорогие зрители. Нам не хватает слов… наш Георгий Иванович Морозюк, народный артист Украины, отошел на Небеса, — говорится в публикации.

Морозюка называли королем сцены, но кроме блестящей работы театральным актером, за свою карьеру он также снялся в более чем 30 знаковых украинских фильмах: Голод-33, Венчание со смертью, Гетманские клейноды, Черный совет, Непокоренный, Железная сотня и многое других.

Биография актера Георгия Морозюка

Актер родился 15 апреля 1944 года в селе Ступно Ровенской области. Был шестым ребенком в многодетной семье. В 13 лет потерял отца.

Учился в Ступновской средней школе. После окончания и службы в армии поступил в Киевскую театральную студию театра им. Ивана Франко. В студенческие годы в Киеве снимался в одном из фильмов режиссера Гайдая. С тех пор и началась его профессиональная актерская жизнь.

С 1967 по 1997 год выходил на сцену Львовского областного драматического театра в Дрогобыче. Он сыграл сотни ролей как украинской, так и зарубежной классической драматургии.

В 1993 году получил звание народного артиста Украины.

С 1997 года работал на сцене Ровенского областного академического музыкально-драматического театра вместе со своей супругой Эмилией.

Широкую известность как киноактер он получил после выхода на экраны в 1982 году картины режиссера Владимира Денисенко Высокий перевал, где играл роль негативного персонажа Юзя.

Также Георгий Иванович снимался у таких известных режиссеров, как Николай Мащенко и Юрий Ильенко.

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Источник: Ровенский академический украинский музыкально-драматический театр