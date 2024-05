Поляки призвали не голосовать за Украину на Евровидении из-за кофты Jerry Heil

Жители Польши призывают не голосовать за артистку Jerry Heil на Евровидении 2024 из-за кофты с надписью Banderaciaga. Украинку обвиняют в поддержке культа Бандеры.

Так, в TikTok певица опубликовала видео, где она поет песню Teresa & Maria в зеленой кофте с черными надписями Banderaciaga. Ролик вызвал бурю негодования — в основном, у пользователей сети из Польши.

Они оставили гневные комментарии под этим постом и призвали не голосовать за украинку на конкурсе:

Даже публичные личности отреагировали на скандал — польская политическая деятельница Анна-Мария Жуковская написала в X, что подобные шаги могут оттолкнуть Украину от ЕС.

No i głosu na Ukrainę tym razem nie oddam.

Jeżeli Ukraina będzie szła w swojej polityce historycznej w promowanie akurat Bandery, to zniechęci do siebie Europę, która zdanie o hitlerowskich kolaborantach ma jednoznaczne (tak, tak, Brygado Świętokrzyska). Nacjoultrasom mówię nie! https://t.co/McksMjfbV2

— Anna-Maria Żukowska ????????‍♀️ (@AM_Zukowska) May 7, 2024