Поляки призвали не голосовать за Украину на Евровидении из-за кофты Jerry Heil

Жители Польши призывают не голосовать за артистку Jerry Heil на Евровидении 2024 из-за кофты с надписью Banderaciaga. Украинку обвиняют в поддержке культа Бандеры.

Скандал с Jerry Heil и кофтой Banderaciaga

Так, в TikTok певица опубликовала видео, где она поет песню Teresa & Maria в зеленой кофте с черными надписями Banderaciaga. Ролик вызвал бурю негодования — в основном, у пользователей сети из Польши.

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Они оставили гневные комментарии под этим постом и призвали не голосовать за украинку на конкурсе:

Я надеюсь, что польское жюри примет во внимание надпись на этой толстовке, когда будут выставлять оценки во время финала.

Почему мы им помогаем.

Интересно, почему она не выступает на Евровидении в этой тряпке?

У меня даже нет слов, что я чувствую, когда вижу это.

Даже публичные личности отреагировали на скандал — польская политическая деятельница Анна-Мария Жуковская написала в X, что подобные шаги могут оттолкнуть Украину от ЕС.

— Если Украина будет продвигать Бандеру в своей исторической политике, это оттолкнет Европу, которая имеет однозначное мнение о нацистских коллаборационистах. Националистам я говорю нет! — заявила чиновница.

No i głosu na Ukrainę tym razem nie oddam.

Jeżeli Ukraina będzie szła w swojej polityce historycznej w promowanie akurat Bandery, to zniechęci do siebie Europę, która zdanie o hitlerowskich kolaborantach ma jednoznaczne (tak, tak, Brygado Świętokrzyska). Nacjoultrasom mówię nie! https://t.co/McksMjfbV2 — Anna-Maria Żukowska ????????‍♀️ (@AM_Zukowska) May 7, 2024

Впрочем, скандал не отменяет того факта, что Jerry Heil и Alyona Alyona выступят в финале Евровидения 2024 11 мая. Наши артистки выступили 7 мая в полуфинале, и получили возможность выиграть конкурс.