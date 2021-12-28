Полет на Луне, Сердючка и возвращение легенды: чем удивит Дизель Шоу в новогоднюю ночь

Лучшее юмористическое шоу страны Дизель Шоу снова порадует своих зрителей новогодним масштабным концертом. В прошлом году команда буквально “разорвала” все телевизионные рейтинги и решительно настроена побить собственный рекорд. Какие фишки припасли для этого в своем рукаве Дизеля?

‒ У нас будет куча неожиданных фишек. Во-первых, абсолютно новые номера, написанные специально на новогодние и актуальные темы. Мы всегда оперативно реагируем на все наши реалии и “ударяем” по ним шуткой, ‒ рассказывает шеф-редактор Дизель Студио Алексей Бланарь.

Причем этот “удар” настолько мощный, что с одной шутки “убивает” смехом наповал всех. Мы не голословны – нам не дадут соврать зрители, которые присутствовали 4 декабря во Дворце Украина на телесъемке этого концерта. Смех в зале не стихал все 5 часов!

А теперь первые эксклюзивные подробности того, что мы все с вами увидим в новогоднем Дизель Шоу. Начнем, пожалуй, с открытия, ведь оно заслуживает вообще отдельного разговора.

Наши актеры стали героями настоящего мюзикла. А Виктория Булитко впервые исполнит буквально головокружительный трюк. В новогоднем концерте ей пришлось подняться на высоту 7 метров над сценой на огромной Луне.

‒ Я пережила шок. И поняла, что боюсь высоты. Я осознала это там, сидя на этой огромной Луне, ‒ зажимая руки от не ушедшего еще страха, делилась актриса сразу же после первой репетиции.

По задумке конструкцию нужно было поднять еще выше. Но ужас просто сковал Вику, и она попросила оставить все на прежнем уровне.

‒ Я честно хотела, чтобы меня подняли выше. Мы пробовали. Но психологически я не смогла этого сделать. Это очень страшно. У меня немеет тело. И чем дольше ты ждешь там наверху фонограммы, тем больше у тебя начинает гудеть в голове, ‒ передает свои ощущения актриса.

На сцене также появится всеми любимая хабалка Галя в исполнении Евгения Никишина. Она вместе со своим мужем Толиком возвращается из Египта по суперакции под названием Депортация.

‒ Это самый тяжелый номер с хабалкой Галиной, потому что в нем учувствуют практически все актеры. Очень много образов. Они все разные, но безусловно веселые. Немного поменялась сама структура номера. Если раньше Галя была хамкой, которая могла закрыть рот любому, то теперь у нее появился оппонент, ‒ раскрывает небольшой секрет Евгений Никишин.

Интригой станет появление в Дизель Шоу не менее легендарной Галины Кондратьевны. Этот загадочный персонаж только вербально фигурировал в номерах Дмитрия Танковича, который феерично играет роль профессора математики. И вот в новогоднюю ночь у нас есть все шансы увидеть ее воочию.

‒ Мы правда получили огромное количество вопросов в интернете с просьбой показать Галину Кондратьевну. В любом случае развязка этой истории близка, и в новогоднюю ночь чудо должно случиться, ‒ интригует Дмитрий Танкович.

Чудо точно произойдет для одной из самых маленьких наших актрис – Киры. Девочка появится в тематическом номере вместе с Викторией Булитко и Александром Бережком. А вот какое именно чудо и кто будет чудить – это вы точно должны увидеть сами.

Не обойдется и без главных новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки. Эти роли исполнят Евгений Сморигин и Юлия Мотрук. Кстати, она у нас Снегурочка с приличным стажем.

‒ Когда мне было 5 лет, в детском саду захотели, чтобы я была Снегурочкой. Мама пошила мне наряд. У меня был соответствующий макияж – мне первый раз накрасили ресницы тушью и подвели глаза. Я помню, что они так пекли! Помню, что подумала тогда: я и так красивая девочка и краситься не буду, ‒ рассказывает Юля Мотрук.

Кстати, о детских утренниках. Наши актеры на одну песню снова станут детьми и примеряют разнообразные карнавальные костюмы. Евгений Гашенко станет Серым Волком, Евгений Сморигин – Буратино, Яна Глущенко – будет веселым Осликом, а вот Сергей Писаренко наденет шкуру главного символа 2022 года – Тигра.

‒ Мне очень импонирует образ Тигра, потому что по гороскопу я – Лев. Хотя в детстве я был Мишкой и Зайчиком. Помню эти шортики короткие и себя белобрысого, ‒ делится воспоминаниями актер.

Все это, конечно же, будет приправлено хорошей порцией юмора. Но кроме шуток новогоднее Дизель Шоу будет радовать и удивлять вас шикарными песнями. По словам шеф-редактора Алексея Бланаря, в этом году команда уделила музыкальному вопросу особое внимание и пригласила самых известных исполнителей: Лайму Вайкуле, Верку Сердючку, Александра Пономарева, NK, Sobchuk, Dzidzio, Светлану Тарабарову, Ирину Федишин, ТІК, Алину Гросу, Артема Пивоварова.

Артисты исполнят свои хиты и покажут уникальные постановки, которые готовили специально для зрителей Дизель Шоу. Так, NK порадует песней, которую немного изменила специально для нашего шоу. Ирина Федишин подготовила сразу два музыкальных номера.

‒ Первая – На Рождество. Ее я написала сама, вдохновляясь тем, что именно на Рождество мы все едем туда, где нам хорошо. Именно об этом моя песня. А вторая – Снежинка. Очень новогодняя, уверена, что она всем понравится и заставит пойти танцевать даже перед экранами телевизоров, ‒ интригует певица.

Будут сверкать целые созвездия в эту волшебную ночь – Александр Пономарев споет с Dzidzio. Лайма Вайкуле закружит вместе с белыми медведями. Ну а Верка Сердючка со своей командой разорвет зал мегатанцевальными хитами всех времен и народов.

‒ Давайте выпьем кисленького за вас сладеньких, ‒ предложила за кулисами артистка.

Включайте канал ICTV 31 декабря в 20.00 и встречайте Новый год 2022 в лучшей компании Дизель Шоу!