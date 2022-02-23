Полиция открыла производство против Алины Паш из-за фальшивой справки

Полиция открыла производство против певицы Алины Паш из-за фальшивой справки о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.

На данный момент продолжается досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 358 УКУ по факту возможной подделки документа.

— Отделом дознания Печерского УП ГУНП в Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 358 УКУ по факту возможной подделки документа, — сообщили в полиции.

Напомним, что победительница нацотбора на Евровидение 2022 Алина Паш в 2015 году посещала временно оккупированный полуостров Крым. Чтобы прекратить споры на этот счет, певица предоставила Суспільному документ, в котором утверждалось, что она не нарушала закон Украины и правила конкурса. Согласно справке, в 2015 году Алина пересекала границу с Крымом через КПВВ Чаплинка.

Первым на сомнительную правдивость документа обратил внимание активист Сергей Стерненко. Затем стало известно, что Госпогранслужба не выдавала справку Алине Паш о въезде в Крым с украинской территории. Как оказалось, фальшивую справку предоставил директор Алины, с которым она уже попрощалась.

В результате артистка отказалась от участия в конкурсе, а Суспільний мовник заявил о дисквалификации Паш из-за поддельного документа.

Во вторник, 22 февраля, стало известно, что Украину на Евровидении будет представлять Kalush Orchestra с песней Stefania.