Российский юморист и ведущий Максим Галкин поделился архивным фото с Аллой Пугачевой 20-летней давности. Артист признался, что скучает по своей избраннице.

Семейной фотографией юморист поделился в Instagram.

На черно-белом фото позирует Максим с короткой стрижкой и в кофте темного цвета. За ним из-за плеча выглядывает певица Алла Пугачева. Настроение у обоих не лучшее — улыбки на лице не найти.

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— Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф Algimantas Aleksandravičius. Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал — а уже скучаю, — подписал снимок Галкин.

Алла Пугачева тоже не сидит без дела, и показала, как гуляет с детьми по пляжу, пока Максим в отъезде.

— Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо, — подписала ролик артистка.

Известно, что Максим сейчас активно поддерживает Украину и критикует власти России за развязанную войну. Артист даже пожертвовал украинским беженцам часть заработанных средств со своих концертов, которые проводит за пределами России. Артист может смело критиковать Кремль и кровавую войну, ведь до него сейчас не могут добраться убийцы РФ.

Известно, что на Галкина завели криминальное дело в РФ за его высказывания, и даже хотели арестовать и экстрадировать из Турции.