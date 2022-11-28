Солистка группы Kazka Александра Зарицкая похвасталась новым цветом волос. Артистка не прибегала к помощи парикмахера и решила изменить образ самостоятельно, пока дома не было света.
В Instagram исполнительница обнародовала фото, на котором предстала с более глубоким и темным цветом шевелюры.
— Впервые за все эти дни выбралась в цивилизацию. До этого пыталась поймать связь рано утром возле трассы за городом. Такие теперь развлечения. А еще я успела покрасить волосы. Сама… Знаю, бывает очень непросто, но помните, что я вас обожаю и очень горжусь всеми нами! — отметила Александра.
До этого у нее были русые локоны.
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Артистка поинтересовалась у подписчиков, как им ее новый образ. Фолловеры также отметили, что Зарицкая выглядит уставшей.
- Очень хорошо!
- Вы такая уставшая, но все равно красавица.
- В темном вам волшебно.
- Вам нужно отдохнуть, но вы все равно прекрасная.
- Без конфетти и мишуры. Настоящая, — пишут пользователи сети.