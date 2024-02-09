Голливудского актера Джонатана Мейджорса снова обвинили в физическом и эмоциональном насилии. Теперь на него подали в суд еще две женщины.

Джонатана Мейджорса обвиняют в насилии: что известно

Так, Мейджорса обвинили две его бывшие девушки. Известно, что Эмма Дункан была помолвлена с актеров с 2015 по 2019 год. Она утверждает, что однажды нашла его переписки с другой девушкой, и когда начала собирать свои вещи, он толкнул ее на диван и начал душить.

Эмма добавила, что парень угрожал ей расправой, и обещал сделать так, чтобы она не могла иметь детей.

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Между ними была еще одна ссора — тогда актер ударил ее о почтовый ящик, из-за чего у нее появились синяки. Во время третьего случая он повалил ее на землю.

Мора Хупер, вторая бывшая Джонатана утверждает, что он контролировал ее, и не позволял ей обсуждать их отношения с другими людьми. Также она пошла на аборт, когда забеременела от него.

Когда Мора решила предъявить ему претензии по поводу неверности, Мейджорса пригрозил покончить с собой. Спустя год после их расставания, актер назвал ее шлю*ой и пригрозил вырвать ее сердце.

Известно, что в декабре 2023 года Джонатан Мейджорс был признан виновным в нападении на свою бывшую подругу Грейс Джаббари. Он ударил ее по голове, когда она захотела вырвать телефон из его рук.