Вдова российского певца и композитора Александра Градского, модель Марина Кошатенко, стала жертвой вооруженного нападения и ограбления.

Инцидент произошел днем ​​16 января. Трое мужчин остановили 40-летнюю женщину на трассе в Подмосковье, сымитировав ДТП.

Злоумышленники подсели к Марине в автомобиль. Угрожая оружием, они заставили женщину вернуться домой в село Мишуткино и отдать наличные, которые там есть.

Вдова народного артиста России отдала около 100 млн рублей (37 млн грн).

Затем Коташенко пришлось отвезти преступников в город Апрелевка Московской области, где они скрылись. Вечером Марина Коташенко обратилась в полицию с заявлением.

Напомним, что Александр Градский и Марина Коташенко познакомились в начале 2000-х, когда ей было 19 лет, а певцу – 54 года. Они прожили вместе 17 лет и узаконили отношения только за месяц до смерти Градского.

Марина родом из Киева. В Москву она переехала сразу после школы и начала карьеру модели. Александру Градскому Коташенко родила двух сыновей – Александра и Ивана.

О смерти Александра Градского стало известно 28 ноября 2021 года. Певец скончался в возрасте 72 лет от инфаркта мозга.

В последние дни он находился в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние здоровья Градского ухудшилось после перенесенного коронавируса. Александр похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.