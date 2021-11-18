Руководитель и ведущая программы Факты недели на ICTV Оксана Соколова рассказала о случаях харассмента и угрозах в свой адрес.

В интервью программе Dorotye Оксана призналась, что в начале журналистской карьеры дважды сталкивалась с харассментом. Впервые это произошло в одной из киевских редакций во время корпоратива, который проходил в гостинице.

Старшие коллеги завели Оксану в комнату и сказали, что подготовили для нее сюрприз.

– Заводят меня в комнату и закрывают дверь. А в этой комнате главный редактор, вдвое старше меня мужчина, который достаточно четко дает мне понять, что он от меня хочет. А я в тот момент уже была замужем. И я впадаю в такой ступор, я как заведенная начала повторять: Я не могу, я замужем. Вы можете меня уволить. Я с таким напором и силой говорила это ему непрерывно, что он дал заднюю. Он остановился и тогда я моментально выскочила, – рассказала телеведущая.

Оксана добавила, что больше ее шокировала реакция коллег, для которых это было нормальной практикой.

– Когда я выскочила меня ждал еще больший шок, потому что под дверью стояли старшие коллеги, которые были очень удивлены и сказали мне: Оксана, это ведь твой шанс, как ты можешь отказать? Меня ошеломило то, что это норма. Я понимала, что я не первая и не последняя девочка, – призналась Оксана.

Такая же ситуация с телеведущей произошла в одной из черкасских редакций. Тогда коллеги Оксаны оставили ее наедине с мужчиной в машине. Соколова снова отказала, чем удивила других женщин.

— Редко какой мужчина пойдет на насилие, на преступление. Это всегда вопрос выбора женщины. Так как в обществе это было нормой, это воспринималось как действенный механизм пробиться. Но это бред, это неправда, это не единственный путь. Я абсолютно убеждена, что счастья в этом нет и внутри тебя это разрушит. И любая карьера все равно строится на профессиональных качествах, – рассказала телеведущая.

Также Оксана Соколова рассказала об угрозах в свой адрес, с которыми столкнулась в начале войны на востоке Украины. Тогда ведущая три месяца ездила с охраной.

– Мне звонили какие-то люди и угрожали расправой. Я написала заявление в Генеральную прокуратуру, и потом уже выяснилось, что звонили с территории “ЛНР”. Самое интересное, что это люди, близкие к журналистике. Травля была связана с давлением на украинские СМИ, просто хотели, чтобы мы боялись и не говорили определенные вещи. Не лучшие воспоминания, это был тяжелый для меня период, – рассказала Оксана.