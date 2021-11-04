Стриминговый сервис Netflix показал новый трейлер финальной части сериала Бумажный дом. Последние пять эпизодов ленты станут доступными для зрителей уже 3 декабря.

В трейлере можно увидеть, как Профессор приехал в здание центрального банка Испании, где находится вся его банда.

Также в видео присутствуют кадры, на которых главные герои сражаются с армией военных. Все события сопровождаются песней от Band of Horses – The Funeral.

— Величайшее в мире ограбление подходит к концу, — говорится в трейлере.

В финальных сериях зритель увидит, чем завершится история ограбления и какова судьба главных героев сериала. Банде Профессора придется принять решающее сражение, поставив на кон собственную жизнь.

Первые серии пятого сезона сериала показали 3 сентября. Бумажный дом – это криминальный испанский сериал, премьера которого состоялась в 2017 году.

Загадочный Профессор собрал банду, чтобы воплотить давнюю мечту отца – напечатать в Королевском монетном дворе Испании €2,4 млрд.

Отличительные черты бандитов: красные комбинезоны, маски Сальвадора Дали и позывные имена – Токио, Рио, Берлин, Найроби, Денвер, Москва, и Хельсинки.

По данным IMDb, в 2020 году фильм занял второе место в рейтинге сериалов среди пользователей сайта.