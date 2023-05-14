14 мая 2023 года в Украине отмечается День матери. Светлый праздник призван напомнить о важности мам в нашей жизни — именно они вкладывали в нас всю свою любовь и берегли многие годы. Знаменитости также не упускают возможности поздравить своих родных с праздником.

Как звезды поздравляют с Днем матери 2023 — далее в материале.

Актриса Ксения Мишина заявила, что это самая важная професия всех времен, показав общий завтрак со своим сыном.

Ведущая Маша Ефросинина обратилась ко всем украинским мамам с благодарностью, ведь за этот год многие их них пережили трудные моменты, узнав “запах страха за своего ребенка”.

Певица Настя Каменских показала общий снимок со своей 68-летней мамой и призвала всех поклонников заявить о своей любви к самому близкому человеку.

— Мама. Пожалуй, не существует другого такого слова, в котором бы поместилось столько любви и заботы, тепла и поддержки. Именно поэтому сегодня особый день, когда мы имеем возможность еще раз сказать своим мамам, как сильно их любим и ценим, — заявила Каменских.

Ведущий Владимир Остапчук показал, как общался со своей мамой с помощью видеозвонка. В 2023 году совпал День матери и день рождения близкого человека Остапчука, и шоумен решил поделиться радостью с поклонниками.

— Мама прибьет меня за эту сториз, потому что не любит, когда я выставляю ее в Instagram, — шутя признался Владимир.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво поздравил свою маму с праздником, и признался что именно она привила ему любовь к кулинарии.

— Спасибо, мама, за лучший пример, которым служишь для меня и за твои неоценимые советы. Мама, я благодарен за жизнь, которую живу, хоть и снова в военное время. Несмотря ни на что, я счастлив, — заявил Эктор.

Певица alyona alyona также показала совместные снимки со своей мамой и добавила, что всегда дарит ей цветы при первой возможности.

— В разные периоды жизни со мной была мама. Я всегда могла с ней поговорить, мама всегда показывала мне дорогу к Богу. Чем взрослее я становилась, тем больше я понимала те или иные поступки матери, — добавила артистка.

Певица Джамала также показала снимок со своей мамой, трогательно подписав его.

— Благодаря тебе все победы! Единственная в мире, — добавила звезда.

К поздравлениям также присоединилась и первая леди Украины Елена Зеленская. Она отметила храбрость и силу украинских мам, которые делают все, чтобы их дети были в безопасности.

— Миллионы украинских мам второй год подряд делают невероятное. С Днем матери каждую из вас — тех, что во время войны берегут детство своих детей, — заявила Зеленская.

Напомним, что на Фактах ICTV есть поздравления с Днем матери в открытках, которые сделают приятно дорогому человеку даже на расстоянии.