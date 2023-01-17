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Путешествие на другую планету и опасный монстр: трейлер 3 сезона сериала Мандалорец и дата выхода

17 января 2023, 10:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мандалорец

Вышел трейлер третьего сезона американского фантастического сериала Мандалорец. Его премьера запланирована на 1 марта.

События в представленном полноценном ролике от Disney+ происходят во вселенной Звездный войн. Разворачиваются они после финала Возвращения джедая.

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Главный герой Дин Джарин, которого играет Педро Паскаль, является охотником за головами. Он стал опекуном чувствительного к Силе ребенка Грогу. Вместе они отправляются на планету Мандалор.

Также в трейлере показаны полет через гиперпространство, джедаи и опасный монстр, которого Грозу побеждает за секунды.

Первый сезон сериала Мандалорец вышел в 2019 году.

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