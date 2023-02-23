К годовщине начала полномасштабной войны России против Украины телеканал ICTV2 готовит показ украинских лент, посвященных войне, начиная с 2014 года.

Как символ несокрушимости и с благодарностью к военным и ветеранам российско-украинского противостояния и их семьям, начиная с 23 февраля ICTV2 покажет такие фильмы:

Бандеровское смузи

Наши котики

Мариуполь. Непотерянная надежда

Остановить Голиафа

Киборги

23 февраля в 20:50 в эфире выйдет Бандеровское смузи. Это короткометражные юмористически-патриотические байки о войне Украины с агрессором, снятые по идее украинского актера Дмитрия Суржикова. Известные украинские актеры, среди которых Стас Боклан, Олеся Жураковская, Артур Логай, Сергей Житниковский и другие в коротких скетчах разыграют шуточные сцены о самых храбрых воинах, принимающих участие в этой борьбе на разных фронтах.

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В 22:00 начнется показ фильма Наши котики — трагикомичной истории о первых месяцах войны на Востоке Украины, когда еще держали фронт добровольцы. Сериал режиссера Владимира Тихого в сатирической манере описывает события на фронте и доказывает, что юмор — лучшее лекарство против того ужаса, который несет война.

Утром 24 февраля, в 8:20, украинцам презентуют фильм Мариуполь. Непотерянная надежда, снятый по дневникам мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой. Лента без страшных кадров, но с пугающей правдивостью расскажет о простых людях, которые прожили в Мариуполе первый месяц вторжения.

После впервые на украинском телевидении выйдет премьера документального фильма Остановить Голиафа. Фильм, что уже приобрел популярность за рубежом, впервые выйдет в украинском дубляже на ICTV2 в 17:50. Премьера расскажет, как Украина боролась и выстояла первый месяц войны, как удалось сорвать российский блицкриг и дать под Киевом отпор армии, которая казалась более мощной.

Завершит серию патриотического кино резонансный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева Киборги. Драма о боях за Донецкий аэропорт, которая стала самым кассовым украинским фильмом в истории местного проката выйдет в эфир в 19:00. Главные герои ленты — украинские военные, которые во время ожесточенных боев 2014 года обороняли Донецкий аэропорт.

Телеканал ICTV2 осуществляет показ этого фильма с благодарностью военным и ветеранам российско-украинской войны и их семьям.

Если вы ветеран или ветеран, находитесь на службе или их близкие, для вас оказывают поддержку такие орагнизации — по ссылке.