Чувствую себя старше: Дакота Джонсон об отношениях с лидером группы Coldplay

Актриса и звезда 50 оттенков серого Дакота Джонсон и лидер группы Coldplay Крис Мартин встречаются уже несколько лет, но свою личную жизнь они не афишируют. Однако для журнала Elle актриса рассказала, что они с бойфрендом домоседы.

Мы уже давно вместе и иногда ходим куда-нибудь, но мы оба так много работаем, что нам нравится проводить время дома, в уединении. Большая часть вечеринок проходит в моем доме, — отметила Джонсон.

Также она отметила, что иногда чувствует себя моложе, лет на 26, но временами актрисе кажется, что ей 44. Для тех, кто не знает, Дакоте 32 года.

Несмотря на то, что за годы романа Дакота и Крис пока не связали себя узами брака, отношениях у них достаточно серьезные. В прошлом году они купили роскошный особняк в Малибу и стали жить вместе.

Кстати, Дакота отлично ладит с бывшей женой Криса — актрисой Гвинет Пелтороу. Более того, Джонсон в хороших отношениях с детьми Мартина и Пелтороу.