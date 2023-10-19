Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Чувствую себя очень плохо: Саливанчук рассказала о проблемах со здоровьем и назвала свой диагноз

19 октября 2023, 10:43
Валентина Чорна редактор ленты
Анна Саліванчук
Источник: Анна Саливанчук

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о проблемах со здоровьем.

В сториз на личной странице в Instagran она призналась, что плохо себя чувствовала, поэтому вынуждена была обратиться за помощью к новому врачу.

Как оказалось, Анне поставили неправильный диагноз и назначили не то лечение.

Сейчас смотрят

— Чувствую себя очень плохо. Снова была у врача. Мне поставили совсем другой диагноз. Сказали, что мне вообще не надо было пить антибиотики, что врач, который мне назначил антибиотики, непрофессионал, — поделилась актриса.

Анна Саліванчук

Фото: Анна Саліванчук

По словам Саливанчук, у нее гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, поэтому ей нужно совсем другое лечение.

— Они мне вообще были не нужны, потому что у меня не трахеит, не воспаление легких, а у меня вообще гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Кашель у меня от нервов, от усталости, от еды. Это постоянно вызывает кашель, — сказала артистка.

Напомним, в феврале Саливанчук рассказывала, как сломала себе нос и получила сотрясение мозга. Это произошло, когда актриса забирала сына из школы.

Читайте также:
Анна СаливанчукВыпрыгнула из авто: Анна Саливанчук пожаловалась на водителя такси

Теги
Анна Саливанчук хвороба
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь