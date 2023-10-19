Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о проблемах со здоровьем.

В сториз на личной странице в Instagran она призналась, что плохо себя чувствовала, поэтому вынуждена была обратиться за помощью к новому врачу.

Как оказалось, Анне поставили неправильный диагноз и назначили не то лечение.

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— Чувствую себя очень плохо. Снова была у врача. Мне поставили совсем другой диагноз. Сказали, что мне вообще не надо было пить антибиотики, что врач, который мне назначил антибиотики, непрофессионал, — поделилась актриса.

По словам Саливанчук, у нее гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, поэтому ей нужно совсем другое лечение.

— Они мне вообще были не нужны, потому что у меня не трахеит, не воспаление легких, а у меня вообще гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Кашель у меня от нервов, от усталости, от еды. Это постоянно вызывает кашель, — сказала артистка.

Напомним, в феврале Саливанчук рассказывала, как сломала себе нос и получила сотрясение мозга. Это произошло, когда актриса забирала сына из школы.