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Начала видеть ценность: Меган Маркл передумала по поводу королевских титулов детей

7 ноября 2022, 14:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Начала видеть ценность: Меган Маркл передумала по поводу королевских титулов детей
Источник: Getty Images

Меган Маркл передумала по поводу королевских титулов сына Арчи и дочери Лилибет после разговора с принцессами Беатрис и Евгенией. Это утверждает королевский комментатор Нил Шон.

В настоящее время детям Меган и принца Гарри разрешено называться принцем и принцессой, но им не был предоставлен статус HRH — его, ее королевское высочество.

Ранее Маркл говорила, что не испытывает привязанности к официальным статусам, однако теперь изменила мнение, и начала видеть в этом ценность.

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— Гарри и Меган очень, очень хотят сохранить эти королевские титулы. После долгих раздумий Маркл решила, что титулы будут полезны не только ей, но и обоим ее детям. Она очень подружилась со старшими членами монархии, в основном с принцессами Евгенией и Беатрис. После чего поняла, насколько полезным может быть титул, — отметил комментатор Нил Шон.

Стоит отметить, что королю Чарльзу III еще предстоит принять решение о том, будут ли присвоены Арчи и Лилибет титулы.

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Источник
The Sun
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Меган Маркл
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