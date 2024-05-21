Украинская певица Jerry Heil, которая вместе с рэп-исполнительницей Alyona Alyona представляла Украину на Евровидении 2024, сыграла песню Teresa & Maria прямо в аэропорту. Именно эта композиция принесла нашей стране третье место на песенном конкурсе по итогу голосования жюри и зрителей.

Jerry Heil исполнила Teresa & Maria в аэропорту

Артистка увидела пианино, когда возвращалась из французских Канн через Польшу домой. Поэтому не удержалась и спела. Пока она была за инструментом, ее импровизированное выступление успели заснять другие пассажиры.

— Вижу пианино — растворяюсь в музыке, до свидания, — подписала видео Jerry.

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Сейчас артистка уже в Украине. Для своих поклонников она записала видео с железнодорожного вокзала во Львове и показала багаж, с которым путешествовала.

Напомним, что сразу после Евровидения 2024 Jerry Heil отправилась во Францию в Канны, где успела познакомиться с режиссером оскароносного фильма 20 дней в Мариуполе Мстиславом Черновым.

В этом году украинские фильмы не были представлены в официальной программе Каннского кинофестиваля, однако там действовал Украинский национальный павильон. В рамках закрытых показов зрители смогут увидеть ленты Навсегда-Навсегда Анны Бурячковой и Ля Палисиада Филиппа Сотниченко.