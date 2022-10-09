Компания Apple решила прекратить ремонт и обслуживание бюджетного iPhone 5C с пластиковым корпусом. Изменения вступят в силу уже в ноябре, и телефон попадет в список устаревших гаджетов.

Разноцветный iPhone 5C признали винтажным еще в 2020 году — с тех пор Apple и сертифицированные сервисные центры могли только ремонтировать девайсы, но не продавать новые. Теперь компания отправила письмо в ремонтные центры — с 1 ноября iPhone 5C не будет ремонтироваться.

Также в ремонте откажут и владельцам поврежденных iPad mini 3 поколения с Wi-Fi.

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Не секрет, что ‌iPhone‌ 5c был культовым ‌iPhone‌, выпущенным вместе с ‌iPhone‌ 5s в сентябре 2013 года. ‌Компания позиционировала его как молодежный и бюджетный смартфон. Среди главных отличий от культового iPhone 5s — пластиковый корпус. На старте продаж модель с 16 ГБ внутренней памяти продавался по цене в $99, правда, по контракту с оператором.

Что касается других смартфонов, то компании сейчас есть чем заняться — совсем недавно ЕС принял закон, обязывающий Apple отказаться от Lightning. Вполне возможно, что изменения вступят в силу уже в 2023 году, так что следующий iPhone могут представить с обновленной зарядкой.